Haos kod Arene! Huligani naoružani motkama i sekirama napali Grobare - nastao stampedo

Masovna tuča dogodila se večeras na Novom Beogradu, kod Arene.

HRABRA ZVEZDA!!!!!!! #kkzc #kkp pic.twitter.com/EOKDhBkRNN — Fanđo (@Fangioo23) January 26, 2024 Kako su hrabri cigosi, sacekaju dvoje ljudi i izlecu njih 20. #kkcz #kkp pic.twitter.com/TuEhNR719E — Fanđo (@Fangioo23) January 26, 2024 View this post on Instagram A post shared by SERBIA LIVE - BEOGRAD (@serbialive_beograd) Dalje se navodi da su koristili sekire i palice i da su u opštoj makljaži povređeni i devojke i maloletnici. Uskoro opširnije. Kurir.rs/Blic Kurir