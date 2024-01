Požar u tržnom centru na Novom Beogradu: Stanari osetili miris paljevine, vatrogasne ekipe i policija na terenu (foto)

Večeras je u tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu izbio požar.

Tržni centar u kojem je došlo do požara se nalazi u Bloku 45. Dim su prvi osetili stanari, koji su se žalili da se oseća miris paljevine. Na licu mesta, su vatrogasne ekipe i policija. Za sada nije poznato da li ima povređenih. Podsećamo, u sredu je izbio požar u kineskom tržnom centru u bloku 70, na Novom Beogradu. Protiv vatrene stihije se borilo više od 50 vatrogasaca, a svoje mogućnosti u praksi su