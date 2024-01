Cena nafte raste nakon novih napada na Bliskom istoku

Cena nafte na svetskom tržištu je porasla nakon odvojenih napada na Bliskom istoku u kojima su ubijeni američki vojnici u Jordanu i pogođen tanker koji je prevozio gorivo u Crvenom moru.

To dovodi do nove eskalacije sukoba u regionu koji čini oko trećinu svetske proizvodnje sirove nafte. Bela kuća je saopštila da su militanti koje podržava Iran ubili tri vojnika i ranili druge u napadu dronom, koji je Teheran negirao da je izvršio. To je usledilo nakon raketnog udara pobunjenika Hutija u petak na brod koji je upravljao u ime Trafigura grupe i koji je prevozio rusko gorivo, što je najznačajniji do sada brod za prevoz energenata. Nafta brent je