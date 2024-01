Ursula fon der Lajen napravila lapsus: Aušvic nazvala poljskim logorom

Burne reakcije u Poljskoj zbog greške koju je na društvenim mrežama napravila šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, koja je napisala da je Aušvic bio poljski logor.

Ursula fon der Lajen je na platformi Iks objavila komentar u kojem se navodi da je Aušvic bio poljski logor, da bi kasnije izmenila objavu i napisala da je reč o logoru nacističke Nemačke, prenosi AP. Yesterday’s commemoration paid tribute to the victims of the German Nazi extermination camp #Auschwitz and remembered the six million Jews and all other victims murdered by the Nazis. #WeRemember Photo: Auschwitz Museum pic.twitter.com/8J6DD3mNDv — Ursula von der