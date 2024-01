„Sedeo sam u kafiću i nisam očekivao poziv“: Stevo Grabovac, dobitnik 70. NIN-ove nagrade za Nova.rs

Proces pisanja ovog romana je trajao nekih desetak godina jer je nastajao iz neke moje lične opsesije sa kojom sam se borio - kaže za naš portal laureat 70.

NIN-ove nagrade. Dobitnik NIN-ove nagrade za 2023. godinu, Stevo Grabovac za roman „Poslije zabave“, kaže za Nova.rs da još uvek sleže utiske. – Iskreno, sama pomisao da je u pitanju 70. NIN-ova nagrada, natera me da se setim velikih imena koja su ovde bila pre mene. I to mi daje jednu vrstu časti, ali i odgovornosti, jer su to ljudi kojima sam se ja kao običan čitalac divio. Možda nisam dostojan da ih sledim, ali drago mi je što sam ovde – kaže Grabovac. Po