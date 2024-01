Društvene mreže i AI su pretnja po privatnost

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka Milan Marinović rekao je juče da najveću pretnju po bezbednost ličnih podataka već dugo čine društvene mreže, nove tehnologije i obrada podataka od strane veštačke inteligencije (AI) i objasnio da će tako biti i u budućnosti, ne samo kod nas već svuda u svetu.

On je povodom Međunarodnog dana zaštite privatnosti podataka za Tanjug kazao da je važno da se svakodnevno skreće pažnja građanima kako se koriste informacije o njima. „Nadležna tela koja se bave ovom oblasti u svim državama moraju da nađu zajedničko rešenje i okvir, a to nije zaustavljanje točka civilizacije, nije sprečavanje digitalizacije i razvoja AI, već to treba da bude neka vrsta kanalisanja i kontrole”, rekao je poverenik. Kako je on objasnio, veštačka