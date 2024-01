Oboje su bili zauzeti! Sara Jo otkrila kako je započela veza sa njenim sadašnjim dečkom

POPULARNA pevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo koja je progovorila o svom privatnom životu, ali i padu na Novogodišnjem koncertu o kojem i dalje svi pričaju.

Foto: Prinstkrin Pevačica je već dve godine u vezi sa slovenačkim igračem Žigom Soltarom, a varnice među njima su se "rasplamsale" još dok su bili u drugim vezama. - Mislim da je ljudima jasno koliko se volimo. Žiga i ja smo ušli u tu vezu koja je posebna... uživamo i ne žuri nam se da to dižemo na viši nivo, u smislu venčanja. Mi sada gradimo karijere i to nam je najbitnije. On živi u Ljubljani, ali je više u Beogradu. Bitno da se mi volimo, ostalo ćemo polako,