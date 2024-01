Vučić: Nakon 1. maja konačna odluka o eventualnom povratku obaveze služenja vojske

Beta pre 33 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su mu danas predstavnici Generalštaba Vojske Srbije i Ministarstva odbrane izneli "uverljivu i ubedljivu argumentaciju" o tome da je potrebno da se vrati obaveza služenja vojnog roka i da im je naložio da mu do 1. maja dostave sve predloge na tu temu. "Videćemo da li će to (vojni rok) biti u trajanju od 90 ili 100 dana, ili možda 110 dana. Kao i kada će to biti, kako ćemo ispuniti finansijske i logističke pretpostavke, ali ćemo razgovarati", rekao je Vučić novinarima nakon obilaska naoružanja i vojne opreme u kasarni Topčider. On je rekao da do 1. maja očekuje da mu predstavnici vojske dostave sve predloge po pitanju vojnog roka i da će nakon toga, u saradnji sa vojnim kabinetom i Vladom Srbije, odlučiti o tome i taj predlog proslediti parlamentu. "Biće nekih doktrinarnih promena u narednom periodu", rekao je Vučić. Naveo je da je na sastaku, na kome su državnom vrhu predstavljeni rezultati Vojske Srbije za 2023. godinu, zaključeno da je vojska ne samo održala već i unapredila svoje operativne sposobnosti u prethodnih godinu dana. "Unapredili smo sposobnosti značajno, ali smo to skupo platili u finansijama. Ove godine i sledeće, platićemo još mnogo skuplje", rekao je Vučić. Vučić je kazao da je država izdvojila sredstva za 701 složeni sistem naoružanja iz domaće industrije, kao i da će više od 850 morati da bude nabavljeno narednih godina.

"U guseničarima imamo ogromnu prednost, tenkovska smo velesila regionalna, ali imali smo veliki zaostatak u točkašima. Naručili smo 80 'Lazara 3', 112 "Miloša", plus produžena varijanta još toliko", rekao je Vučić novinarima tokom obilaska sredstava naoružanja Vojske Srbije na Topčideru, u Beogradu. Naveo je da je Srbija blizu da kompletira treću bateriju raketnog sistema PVO iz Kine, "FK-3". "Već 15. (februara), za praznik (Dan državnosti Srbije) ćete videti važan sistem koji smo uvezli iz Rusije, koji smo odavno platili - 'Repelent'. On služi za elektronsko ometanje neprijateljskih dronova. Biće još novih sistema. To će ljidi moći da vide u Nišu", rekao je Vučić.

(Beta, 01.30.2024)