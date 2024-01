"Da li će To biti jun,: Jul..." Glišić: Lokalni i izbori za beogradske opštine polovinom godine

Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Darko Glišić izjavio je da će lokalni izbori u onim mestima gde nisu održani 17. decembra, biti održani polovinom 2024.

- Da li će to biti jun, jul… Svakako je negde na samoj polovini 2024. godine - rekao je Glišić za televiziju Pink. On je naveo da je dosad konstituisana gotovo polovina lokalnih parlamenata u gradovima i opštinama gde su izbori održani 17. decembra. - To ide svojim tokom, poštujući se zakon i volja građana gde je u svih 66 (lokalnih samouprava) pobedila lista "Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane" - kazao je Glišić. Kada su u pitanju beogradski izbori, on je