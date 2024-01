Nakon jutarnjeg mraza, sučan dan

U Srbiji će nakon maglovitog jutra sa mrazom biti sunčan dan, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od minus šest do minus jedan, a najviša od četiri do devet stepeni. U Beogradu će ujutru biti slab mraz, u nižim delovima grada kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano. Najniža temperatura biće od minus četiri do minus jedan, a najviša oko osam stepeni. Narednih dana biće uglavnom suvo vreme uz sunčane periode i povremenu umerenu oblačnost. Kiša se očekuje u četvrtak uveče najpre na severu