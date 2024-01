Ujutru mraz, preko dana pretežno sunčano. Za vikend i do 18°C

Ujutro slab i umeren mraz, mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde po kotlinama, dolinama i u nižim predelima zadržati pre podne.

U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od -6 do -1 °C, a najviša od 4 do 9 °C. NIŠ: Ujutro slab mraz. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko -3 °C, a najviša oko 6°C. Izgledi vremena za narerdni period Tokom većeg dela perioda suvo vreme uz sunčane periode i povremenu umerenu oblačnost. Kiša se očekuje u četvrtak uveče (01.02.) najpre na severu Srbije, a u toku noći, u petak ujutro