Veliki požar buknuo je večeras u magacinu na Ledinama.

Za sada nema informacija kako je došlo do požara i da li ima povređenih. Prema prvim informacijama, reč je o kineskom magacinu. Vatrogasci su na licu mesta.