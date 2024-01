Policija uhapsila razbojnika (24) u Vranju: Presreo maloletnike i tražio im novac uz pretnju nožem i pištoljem

Policija u Vranju uhapsila je L. K. (24) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. On se sumnjiči da je na ulici u Vranju presreo dvojicu maloletnika i, uz pretnju nožem, zatražio da mu predaju novac i druge stvari koje su imali kod sebe. Potom je, kako se sumnja, pištoljem pretio jednom od njih. Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će,