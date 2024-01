Noću mraz i magla, preko dana sunčano, a od vikenda osetno toplije

Vreme danas sunčano i prohladno, uz slab vetar. Temperatura će biti do osam stepeni. U većem delu Srbije na snazi je žuti meteoalarm, zbog mraza i magle koja može smanjivati vidljivost lokalno i ispod 200 metara. Trentuno je maglovito u Vojvodini, kao i po kotlinama i rečnim dolinama. Jača uticaj anticiklona nad Balkanom. On će do četvrtka uticati na vreme, tako da će biti suvo i sunčano, noću uz mraz, a tokom jutra uz maglu. Tako je upravo i ovog jutra u Srbiji, u