Bela kuća pozvala Katar da izvrši pritisak kako bi se oslobodili taoci

Američki savetnik za nacionalnu bezbednost Džejk Saliven pozvao je danas katarskog premijera Mohameda bin Abdulrahmana Al Tanija da se ''izvrše svi potrebni pritisci na palestinsku militantnu grupu Hamas kako bi se obezbedilo oslobađanje talaca bez odlaganja'', saopšteno je iz Bele kuće.

Kako prenosi Tajms of Izrael, reč je o ''najvećem nastojanju'' administracije predsednika SAD Džo Bajdena da utiče na Katar kako bi se izvršio pritisak na Hamas. Al Tani je ranije istakao da su takvi pozivi beskorisni jer Doha zapravo nema uticaj na Hamas. - Ne vidimo da je Katar supersila koja može da nametne nešto ovoj ili drugoj strani. To što lideri Hamasa posećuju Dohu ne znači da to predstavlja polugu koju možemo upotrebiti. Mi to vidimo kao kanal