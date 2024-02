Epidemija velikog kašlja: Doktori o 3 ključna problema zbog kojih dolazi do komplikacija i smrti kod beba

Četiri bebe preminule su od velikog kašlja u Institutu za majku i dete u Beogradu, jedno dete je na respiratoru, što znači da je veoma ugroženo, a polovina obolele dece od ove bolesti je hospitalizovana. Vakcina je jedini način da se bolest spreči. Infektolog profesor dr Dragan Delić naveo je danas da postoje tri ključna problema koje izaziva veliki kašalj kod dece, zbog čega dolazi do komplikacija i smrtnog ishoda kod najmlađe populacije.

Svi stručnjaci ističu da je do ovog crnog bilansa usled pojave velikog kašlja došlo zbog neredovne vakcinacije. Kako ističu, glavni krivac za to su ne samo društvene mreže i antivakserski lobi, već i to što se izgubilo poverenje između roditelja i pedijatara. Dr Dragan Delić, infektolog i dr Dejan Jonev, pedijatar, istakli su da čak ni svi lekari ne smeju da pričaju o vakcinama, a kamoli laici na društvenim mrežama. Ističu i da su upravo društvene mreže te gde se