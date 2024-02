"Skoro smo stigli do cilja": Borelj: EU planira da u 2024. pošalje Ukrajini pomoć od 21 milijardu evra

Zemlje EU planiraju da ove godine izdvoje najmanje 21 milijardu evra za vojnu pomoć Ukrajini, dok je u prve dve godine ta pomoć iznosila 28 milijardi evra, poručio je danas šef evropske diplomatije Đuzep Borelj.

Borelj je na konferenciji za novinare, nakon neformalnog sastanka ministara odbrane u Briselu, rekao da EU očekuje da će do marta ove godine dostići 52 odsto svog cilja da pošalje milion granata u Ukrajinu. On je dodao da će kapacitet za proizvodnju artiljerijskih granata u Evropi do kraja godine dostići 1,4 miliona godišnje, dok sada iznosi skoro milion. Borelj je rekao da je danas postignut dogovor o obuci još 20.000 ukrajinskih vojnika. "Skoro smo dostigli cilj