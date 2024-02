"Kosovo nezakonito koristi evro, oni su šverceri valute!" Eksperti: Ovo je nastavak uništavanja i proterivanja svega što je srpsko

Jedina i zvanična valuta na samoproglašenom Kosovu od danas je evro! Novom uredbom tzv.

Centralne banke Kosova dinar je ukinut za platni sistem. To znači da Srbi iz južne pokrajine ne mogu da podižu svoj novac u dinarima. Ni dinare koje već imaju, ili one koje budu podizali na najbližem mogućem mestu koje će biti u Raškoj, neće moći da koriste na Kosovu i Metohiji – ni za plaćanje računa, ni u trgovini, ni za bilo koji drugi promet. Zato su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države tražile od prištinskih vlasti da se ova primena suspenduje, ali to