Verujem da su pred nama mnogo veći projekti Vučić: Ovo je od obostranog interesa i za Srbiju, i za Nemačku, i za celu Evropu video

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanoj ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju nove fabrike kompanije Muehlbauer Group u Staroj Pazovi.

Tom prilikom, predsednik je rekao da je ovo veliki dan za našu zemlju. "Ovo je za nas velika stvar koju nisam ni razumeo koliko će našoj zemlji da znači. Ono što sam video unutra, u ovoj fabrici, to je neko savršenstvo od tehnologije, nešto što nema niko drugi na svetu. Čipovi, čuda, rade za sve po svetu. Ovde je sada nikao industrijski grad - rekao je predsednik. On je na svom Instagram profilu "avucic", objavio i video snimak sa današnje svečanosti. View this