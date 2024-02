Vremenska prognoza za 2. februar 2024.

U nižim predelima mestimično će padati slaba kiša ili susnežica, dok će na planinama provejavati sneg. Oblačnost će se brzo premeštati, pa će već sutra na severozapadu biti sunačnih perioda, u ostalim krajevima tek ponegde slabe padavine. Uveče u većem delu Srbije delimično razvedravanje. Temperatura nekoliko stepeni niža nego danas. Ujutru od -3 do 5, tokom dana do 10 stepeni. U Beogradu oblačno, u pojedinim delovima grada sa slabom kratkotrajnom kišom. Temperatura do 7 stepeni. Od vikenda osetno toplije.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 02.02.2024. Petak: Na severozapadu Srbije promenljivo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom ili susnežicom. Na planinama, a na jugu Srbije ujutro i u nižim predelima provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, severozapadni, na istoku i jugu Srbije povremeno jak, naročito na planinama, krajem dana u