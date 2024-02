Životinje i kriminal: Veliki preparirani polarni medved ukraden u bizarnoj pljački u Kanadi

BBC News pre 35 minuta | Maks Maca iz Sijetla - BBC

RCMP handout

Kanadska policija istražuje bizarnu krađu polarnog medveda teškog oko 225 kilograma iz odmarališta u blizini Edmontona.

Veruje se da je medved, visok oko 3,6 metara, ukraden početkom januara, tokom hladnog talasa, pri temperaturama blizu minus 30 stepeni Celzijusa.

Prema policijskim izveštajima, krađu su 22. januara prijavili radnici odmarališta jezera Lili.

Od javnosti je zatraženo da obrati pažnju na džinovskog prepariranog medveda.

Odmaralište se nalazi u okrugu Sturgon, oko 50 kilometara severno od Edmontona.

Prema istražiteljima, u odmaralištu je zabeležena „slična pojava" prošlog avgusta kada su dva preparirana rakuna ukradena sa imanja tokom provale.

Sve tri preparirane životinje koštaju oko 35.000 kanadskih dolara (nešto više od 24.000 evra), kažu iz Kraljevske kanadske konjičke policija (KKKP).

Ne zna se da li su slučajevi povezani.

RCMP handout Dva rakuna su ukradena tokom pauze tokom leta

Jedan od radnika je izjavio za list The Globe and Mail da odmaralište ima 24-časovne bezbednosne patrole, ali su one otkazane te noći zbog velike hladnoće.

Vanda Rou je rekla za novine da su kradljivci presekli sigurnosne kablove oko medveda i izvukli ga napolje gde ih je verovatno čekalo vozilo.

„To je moralo biti 100 odsto isplanirano", dodala je.

Službenica KKKP Alberte, Kelsi Davidž opisala je delo kao „krađu velikog polarnog medveda", navodi list.

Ona je poručila stanovnicima da pripaze, u slučaju da lopovi pokušaju da ga prodaju putem interneta.

„To bi odmah iskočilo, ako biste to negde videli, zar ne?" istakla je.

Lov na polarne medvede, koji uglavnom žive u arktičkim regionima, legalan je na severnim teritorijama Kanade.

Zvaničnici za zaštitu životne sredine su to strogo regulisali i njihove procene su da u zemlji živi oko 16.000 polarnih medveda, što je oko dve trećine svetske populacije ove vrste.

Pratite nas na Fejsbuku,Tviteru i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 02.02.2024)