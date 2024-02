Ambasador Hil: Obeshrabrujuće što su pravda i odgovornost za ubice Ćuruvije nedostižni 25 godina

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil izjavio je u petak uveče da je obeshrabrujuće što su pravda i odgovornost za ubice novinara Slavka Ćuruvije nedostižni čak 25 godina posle tog zločina.

'Obeshrabrujuće je što su pravda i odgovornost za ubice Slavka Ćuruvije nedostižni čak 25 godina posle njegovog ubistva. Tužan dan za novinarstvo', napisao je Hil na društvenoj mreži Iks. Disheartening to see that justice and accountability for the killers of Slavko Ćuruvija remain elusive, even 25 years after his murder. A sad day for journalism. — Ambassador Christopher R. Hill (@usambserbia) February 2, 2024 Apelacioni sud u Beogradu danas je objavio presudu