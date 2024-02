Smena sunca i oblaka, moguća i kiša – od vikenda osetno toplije

Oblačno vreme uz sunčane intervale očekuje se u zemlji. Ponegde će padati kratkotrajna i slaba kiša. Najviša dnevna temperatura biće do 10 stepeni, ali će od vikenda biti osetno toplije.

Promenljivo vreme sa sunčanim intervalima biće na na severozapadu Srbije, dok će u ostalim krajevima biti umereno do potpuno oblačno. Ponegde će padati slaba i kratkotrajna kiša, ali se uveče očekuje razvedravanje. Provejavanje slabog snega biće u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura biće od minus tri do pet stepeni, a najviša dnevna od pet na jugu do 10 stepeni na severozapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini. U Beogradu će biti oblačno vreme, a u