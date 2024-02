"Sud izašao iz okvira presude": Advokat porodice Slavka Ćuruvije: Ni građani ni novinari ne mogu da budu zadovoljni ovakvom odlukom

"Apelacioni sud je izašao iz okvira presude, pa onda osim što je oslobodio ove ljude koji su bili optuženi, počeo je da brani i službu bezbednosti", kaže za Blic TV Slobodan Ružić, advokat porodice Ćuruvija.

On je na ovaj način prokomentarisao odluku Apelacionog suda da preinači prvostepenu presudu i oslobodi četvoricu optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. - Porodica Slavka Ćuruvije i ja nismo zadovoljni presudom, nadali smo se osuđujućoj presudi. Već neko vreme se u javnosti nezvanično pričalo o tome da je doneta ovakva presuda kao što je doneta, ali to je presuda suda, koja mora da se poštuje - kaže Ružić. Kako dodaje, "ono što meni smeta, je to što je