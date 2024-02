Opšti haos na Karaburmi: Izbila pucnjava, povređen mladić (25), hitno prevezen u Urgentni centar (foto)

U beogradskom naselju Karaburma večeras se dogodila pucnjava u kojoj je povređen mladić (25).

Kako je potvrđeno za Kurir, pucnjava se dogodila oko 20.15 časova. Naime, nepoznata osoba pucala je u mladića (25), koji je zbrinut na licu mesta, nakon čega je prevezen u Urgentni centar. Prema nezvaničnim informacijama, mladić je pogođen u noge. Trenutno nije poznat stepen njegovih povreda.