Bliski istok: Amerika i Velika Britanija zajednički udarile na pobunjene Hute u Jemenu

Amerika i Velika Britanija zajednički su udarile na 36 meta povezanih sa pobunjenim Hutima, na ukupno 13 lokacija u Jemenu.

Saveznički udari otpočeti su samo dan nakon što je Amerika udarila na 85 ciljeva, povezanih sa iranskim snagama u Siriji i Iraku, u odgovor na smrtonosni napad dronom na malu vojnu bazu u Jordanu, kada su poginula tri američka vojnika, a više od 30 ranjeno.

Pobunjeni Huti u Jemenu, koje podržava Iran, od novembra napadaju trgovačke brodove u Crvenom moru, remeteći globalne lance snabdevanja.

Crveno more, kroz koje prolazi oko 15 odsto pomorske trgovine u svetu, postalo je neprohodno, pa trgovci koriste mnogo duži put, ploveći oko juga Afrike.

Huti tvrde da gađaju trgovačke izraelske brodove, u znak solidarnosti sa Palestincima, ali mnogi napadnuti brodovi nisu imali nikakve veze sa Izraelom.

Britanski ministar odbrane Grant Šaps rekao je da najnoviji udari „nisu eskalacija", a da su napadi pobunjenih Huta na brodove u Crvenom moru „protivzakoniti i neprihvatljivi".

Reuters/Khaled Abdullah

Šta kažu Huti?

Huti, koje podržava Iran, obećali su da će odgovoriti na američke i britanske udare.

Portparol pobunjeničke grupe napisao je na platformi Iks (nekadašnji Tviter) da saveznički napadi neće odvratiti Hute od njihovog „moralnog, verskog i humanitarnog stava" da podrže Palestince.

Dok Amerika i Britanija tvrde da je gađano 36 meta na 13 lokacija, Huti tvrde da je bilo 48 napada.

Kako su saopštili, navodno su gađani Sana, glavni grad Jemena, kao i druge lokacije širom zemlje.

Za sada nema informacija o tome da li je bilo poginulih.

Reuters/Khaled Abdullah

Šta kažu zapadni zvaničnici?

Dejvid Kameron, ministar spoljnih poslova Velike Britanije, ponovio je da napadi Huta na međunarodne trgovačke brodove „moraju da prestanu".

Kako je podsetio, saveznička akcija dolazi nakon „ponovljenih upozorenja" pobunjenicima da obustave napade na Crvenom moru.

„Njihovi nepromišljeni postupci dovode u opasnost živote nevinih, ugrožavaju slobodu plovidbe i destabilizuju region", dodao je.

Britanski ministar odbrane Grant Šaps kaže da najnoviji udari u Jemenu „ ne predstavljaju eskalaciju".

„Naša je dužnost da zaštitimo nevine živote i očuvamo slobodu plovidbe", dodao je ministar odbrane, ocenivši da je odgovor „srazmeran i usmeren na vojne ciljeve povezane sa jemenskim Hutima".

Na Bliskom istoku sve uzavrelije

Analiza - Džeremi Bauen, BBC međunarodni urednik, Jerusalim

Novom rundom udara na pobunjene Hute u Jemenu, koji napadaju trgovačke brodove u Crvenom moru, Velika Britanija, Amerika i njihovi saveznici šalju jasnu poruku pobunjencima da treba da prestanu s onim što rade.

Međutim, proveo sam dosta vremena sa Hutima tokom godina, i prilično sam siguran da ih ovo neće odvratiti, već će pokušati da odgovore novim napadima.

Pored toga, američki udari na pro-iranske ciljeve u Siriji i Iraku pojačali su zabrinutost u vezi sa tim koliko će žestok i opasan postati rat na Bliskom istoku, i kako se to može kontrolisati.

Mislim da niko nema kontrolu nad brzinom kojom se skorašnji događaji odvijaju.

Ne zaboravite - rat je nezgodna rabota, stvari se dešavaju.

Koliko god saveznički napad bio pažljivo odmeren, može izazvati odgovor, pogoditi pogrešnu metu, ili ubiti više ljudi nego što se očekivalo.

Zapadni zvaničnici sa kojima sam razgovarao kažu da rat u Gazi ima značajan uticaj.

Ako bi u Gazi došlo do prekida vatre, to bi moglo da dovede do smirivanja tenzija u regionu.

Ali, dok god traje, Palestinci stradaju, a Hamas i dalje drži izraelske taoce, na Bliskom istoku postaje sve uzavrelije.

I to je nešto što svakog treba da zabrine.

(BBC News, 02.04.2024)