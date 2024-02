"Ne možemo da verujemo šta nam se desilo": Tuga na Kosmaju, otrovan ogroman broj pasa i mačaka, vlasnici neutešni: "Na 5 mesta u dvorištu su mi bacili otrov"

Meštane Kosmaja 31. januara dočekao je tužan prizor - veliki broj vlasničkih i nevlasničkih pasa i mačaka tog dana je otrovan. Meštani su slučaj prijavili nadležnim organima, a neki od njih i dalje tragaju za svojim ljubimcima.

Pet dana trajala je potraga za psom Benijem. On je danas pronađen, ali nažalost, mrtav. Vlasnik Benija, Uroš Urošević, kaže da su ga našli kod prvog komšije. „Ne možemo da verujemo šta se desilo. Dešavalo se i to do sada, ali u mnogo manjoj meri. Ovo je do sad najviše, najveće dosad. Ogromna količina otrova je bačena. Veliki broj životinja je uginuo, a najviše pasa. Procenjuje se preko 20 vlasničkih, nevlasničkih“, rekao je vlasnik otrovanog psa Uroš Urošević.