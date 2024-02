Sve o velikom kašlju kod odraslih: "Ljudi dobijaju kilu, pucaju im rebra": Prvo nema nikakvih simptoma, a onda kreće višemesečna agonija

Veliki kašalj na koji smo skoro zaboravili uzvratio nam je udarac od kog ćemo se dugo oporavljati, s obzirom na to da su cenu nedovoljnog vakcinalnog obuhvata u Srbiji životom do sada platili mališani, pet beba od letos do sada, dok je trenutno u Srbiji više od 70 obolele dece, a polovina od toga broja je hospitalizovana i među njima su neka u teškom stanju – na respiratorima. Dovoljno za uzbunu! Ali, među obolelima, koji su prenosioci pertusisa na najugroženiju kategoriju, odojčad, su i odrasli.

- Nisam siguran da li sam imao veliki kašalj, ali sam do nedavno imao vrlo specifičan kašalj. Dugo je trajao. Ne pamtim da sam sličan kašalj imao u životu, iako sam nekoliko puta preležao koronu, o gripu i prehladama da ne govorim. Bukvalno je nailazio u naletima, zacenjivao sam se po pola sata, a onda bih bio miran nekoliko časova. Najgore je bilo noću kada nisam mogao da spavam. Od kašljanja me je bolela glava, stomak... Menjao sam i krevet da bih se bolje