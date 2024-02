Gore nebo i zemlja: Katastrofa u Čileu, besne požari, sve je više poginulih! Prizori su užasni (foto/video)

Najmanje 51 osoba poginula je u šumskim požarima u čileanskom regionu Valparaiso, saopštile su lokalne vlasti.

Predsednik Gabriel Borić proglasio je vanredno stanje i rekao da će staviti na raspolaganje "sve neophodne resurse" za rešavanje ove situacije. Veruje se da je to najsmrtonosniji šumski požar u Čileu do sada. Ministarstvo zdravlja objavilo je zdravstveno upozorenje u Valparaisu. Ministarstvo je pozvalo na obustavu operacija i na uspostavljanje ovlašćenih privremenih terenskih bolnica. Extremely sad aftermath footage after forest fires left devastation in its wake