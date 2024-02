Otvaranje Mundijala 2026. u Ciudad de Mexicu, finale u New Yorku

Stadion Azteca će, nakon 1970. i 1986. godine, treći put biti domaćin prve utakmice na smotri najboljih nogometaša svijeta.

Svečanost otvaranja Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine održat će se 11. juna na stadionu Azteca u glavnom meksičkom gradu Ciudad de Mexicu, dok će se finale igrati 19. jula u New Yorku na stadionu kojega koriste NFL ekipe New York Giants i New York Jets, objavila je FIFA. Bit će ovo treći put da će se otvaranje i prva utakmica smotre najboljih nogometaša svijeta održati na tom mitskom stadionu, koji može primiti 83.264 gledatelja. Stadion Azteca je, naime,