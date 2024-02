Gremi 2024: Tejlor Svift prva pevačica koja je osvojila nagradu četiri puta, priznanje i za Kajli Minog posle 20 godina

BBC News pre 36 minuta | Mark Sevidž i Jan Jangks -

Reuters Tejlor Svift je osvojila 14 Gremi nagrade

Tejlor Svift je ukrala šou na ovogodišnjoj dodeli Gremi nagrada, postavši prva pevačica koja je četvrti put osvojila nagradu za album godine.

Prethodni rekord sa tri nagrade za najbolje albume držali su Stivi Vonder, Pol Sajmon i Frenk Sinatra.

Nagradu joj je uručila Selin Dion, koja je došla na dodelu nagradu uprkos zdravstvenim problemima.

Svift je iskoristila priliku i najavila izlazak novog albuma.

Majli Sajrus i Bili Ajliš su osvojile druge važne nagrade tokom ceremonije.

Na ovogodišnjoj dodeli Gremi nagrada dominirale su žene, više nagrada osvojile su R&B zvezda SZA, Viktorija Mone, indi supergrupa Bojdžinijus.

Ceremoniju dodele dodatno su ulepšale muzičke ikone Trejsi Čepmen i Džoni Mičel.

Najbolji pevač u kategoriji muških izvođača je Kiler Majk, koji je osvojio tri nagrade za rep album.

Ali njegov uspeh je zasenjen svađom iza scene, koja je dovela do toga da je kažnjen zbog prekršaja, saopštila je policija Los Anđelesa.

Glavne Gremi nagrade

Album godine - Tejlor Svift, Midnights

Ploča godine - Majli Sajrus, Flowers

Pesma godine - Bili Ajliš, What Was I Made For?

Najbolji novi izvođač - Viktorija Mone

Selin i Tejlor slavile

Selin Dion je oduševila publiku tokom uručivanja nagrade za najbolji album, skoro godinu od kako je bila primorana da otkaže sve nastupe, jer joj je dijagnostikovan redak neurološki poremećaj.

„Kada kažem da sam srećna što sam ovde, zaista to mislim od srca", rekla je ona publici.

Reuters Pojava Selin Dion je odagnala neke strahove o njenom zdravstvenom stanju

Reakcija publike podjednako je bila snažna i kada je Dion objavila da je Tejlor Svift pobedila.

Istorijsko dostignuće jedno je od mnogih koje je pevačica postigla poslednjih godina.

Rekla je da bi „želela da kaže da je ovo najbolji trenutak u njenom životu", ali da je zapravo samo završavanje pesme, vežbanje ili priprema za nastup čine jednako srećnom.

„Za mene je nagrada muzičko delo", rekla je ona.

„Sve što želim da uradim je da nastavim ovim da se bavim. To mnogo volim, čini me srećnom, a posebno me oduševljava što moj rad neke ljude čini srećnim", dodala je.

Svift je prethodno osvojila album godine 2010. za Fearless, potom 2016, za 1989, a onda i 2021. za Folklore.

Velika noć za Bili Ajliš i Barbi

EPA Bili Ajliš na dodeli nagrada

Album Tejlor Svift Midnighst dobio je nagradu za najbolji album godine, ali začudo pevačica još nije dobila priznanje za pesmu ili ploču godine.

Saundtrek za film o Barbi, What Was I Made For? koji je radila Bili Ajliš, dobio je priznanje za pesmu godine.

Pesme SZA, Olivije Rodrigo i Majli Sajrus su takođe bile nominovane.

„Svi nominovani u ovoj kategoriji, zaista luda lista neverovatnih ljudi, umetnika i muzike. Trenutno se osećam ludo", rekla je Bili Ajliš tokom preuzimanja nagrade.

Njena pesma je takođe osvojila nagradu za najbolje napisanu za vizuelne medije, dok je Barbi album, koji je sastavio producent Mark Ronson dobio nagradu za najbolju kompilaciju zvučnog zapisa za vizuelne medije.

Majlino otkriće

Reuters Maraja Keri je uručila nagradu Majli Sajrus

Na drugom mestu, nagrada za ploču godine pripala je cvetovima Majli Sajrus, koja je takođe pokupila priznanje i za najbolju pop vokalnu izvedbu.

Ovo su bile prve Gremi nagrade za Majli.

„Upravo sam osvojila svoj prvi Gremi!", rekla je uzbuđeno.

Majli je ispričala priču o dečaku čiji su se uzaludni pokušaji da uhvati leptira završili kada je prestao da vitla oko mreže i ostao miran.

„I tačno kada je se smirio, leptir je došao i sleteo mu pravo na vrh nosa. Ova pesma Flowers je moj leptir, rekla je Sajrus.

Strastvena SZA

Getty Images SZA ( u sredini) proslavila se pesmom iz filma Ubiti Bila Kventina Tarantina iz 2003. godine.

SZA je predvodila sa devet nominacija, a osvojila je tri nagrade.

Getty Images Dupa Lipa je osvojila nagradu za pesmu godine, za pesmu iz filma Barbi Dance the Night

Dodela Gremi nagrada predstavlja jednu od najprestižnijih manifestacija u muzičkoj industriji.

Dua Lipa je otvorila ceremoniju miksom pesama, uz onu koja je dobila i nagradu za numeru godine Dance the Night iz filma Barbi.

Nastupili su i Rodrigo, Bili Ajliš, Burna Boj i Travis Skot, a u publici su bili Bijonse, Merli Strip i Dodža Ket.

Ali su nastupi dve muzičke legende zasenili mlađe zvezde.

Muzika od koje se pubika naježila

Getty Images Trejsi Čepmen

Trejsi Čepmen je nastupa samo nekoliko puta od odlaska u penziju 2009. godine, ali se pridružila kantri pevaču Luku Kombsu koji je prošle godine imao hit sa obradom njene pesme Fast Car.

Zatim je Džoni Mičel otpevala i svoj klasik Both Sides Now, što je bio njen prvi Gremi nastup u 80. godini života.

Kanadska kantautorka je dobila nagradu za najbolji folk album kojim se vratila na scenu 2022. godine nakon aneurizme mozga.

Reuters Džoni Mičel i Brendi Karlajl

Povratak Kajli Minog

Na ovoj dodeli višestruko su nagrađeni i bend Bojdžinijus, čije debi album The Record kombinuje kalifornijske rok harmonije iz 1970-ih sa tekstovima o ljubavi i prijateljstvu.

Australijska pevačica Kajli Minog je osvojila drugi Gremi u karijeri - prvi posle dve decenije.

Reuters Kajli Minog

Zvezda je osvojila najbolju nagradu za najbolju pop dens pesmu za Padam Padam, koji je prošle godine postao svetski hit.

Prethodnu Gremi nagradu, australijska pevačica je osvojila pre 20 godina za pesmu Come Into My World.

