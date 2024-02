Brnabić: Očekivala sam osuđujuću presudu za ubistvo Ćuruvije

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je danas da je očekivala da će okrivljeni za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije biti osuđeni, a ne oslobođeni.

Ona je rekla da su pojedini mediji pogrešno preneli njenu izjavu povodom oslobađajuće presude i da nije rekla da je očekivala takav ishod suđenja. - To je potpuno suprotno onome što sam ja rekla, oni mi stavljaju u usta suprotno. Kažu da sam očekivala oslobađajuću presudu i to nije slučajno urađeno, oni su to stavili tako da bi pravili alibi da je čitav proces montiran - objasnila je Brnabić i ukazala da je pravosuđe u Srbiji nezavisno. Ona je istakla da je