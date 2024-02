Gajićemo mandarine umesto šljiva: Klimatolog najavljuje paklenu godinu: "Bila vam je topla 2023? Ništa još niste videli!"

Prof. dr Vladimir Đurđević, naš poznati klimatolog, istakao je danas da će se najverovatnije nastaviti trend rasta temperature i ekstremnih vrućina i u 2024. godini. Klimatski fenomen El Ninjo prolazi kroz svoj vrhunac početkom ove godine, samim tim i 2024. ima potencijala da bude toplija čak i od prethodne 2023, kada su oboreni svi temperaturni rekordi!

Proleće u februaru, živa u termometru raste do 23 stepena, afrički anticiklon nazvan "Zevs" pržio je do nedavno Evropu, a sada prolazi i pored Srbije. Posebnu opasnost za našu zemlju, kada su klimatske promene u pitanju predstavlja i to što se ona nalazi na području koje se zagreva brže od ostatka sveta, pa se postavlja pitanje hoćemo li u budućnosti gajiti mandarine umesto šljiva ako se ovakav trend nastavi?! Klimatolog dr Vladimir Đurđević istakao je ćemo zbog