Jeziva scena na mestu teške saobraćajke kod Kosjerića! Golf potpuno zgužvan posle udarca, mladić nije imao šanse da preživi

Udarac je bio toliko silovit da vozač nije imao šanse da preživi, vodi se na fotografiji sa mesta teške saobraćajne nesreće kod Kosjerića, gde večeras nastradao mladić.

Na fotografiji objavljenoj na Instagram profilu 192 vidi se automobil golf 2, kome je prednji deo potpuno smrskan. Podsetimo, jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom večernjih sati na putu od Požege ka Kosjeriću, u mestu Čestobrodica. Pripadnici saobraćajne policije utvrdiće sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nesreće.