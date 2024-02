Zlatan Arsić oslobođen optužbe da je navodno počinio ratni zločin

Tročlano sudsko veće u osnovnom sudu u Prištini donelo je odluku o oslobađanju od optužbe Zlatana Arsića iz Ajnovca, kod Kosovske Kamenice. Ovo je prvi slučaj poslednjih godina da sud oslobodi nekog Srbina optuženog da je počinio ratni zločin.

Advokat Vasilije Arsić rekao je da Zlatan Arsić danas izlazi iz zatvora. "On više nije okrivljen, oslobođen je i danas izlazi iz zatvora. Proveo je 11 meseci u zatvoru. On zna kako mu je bilo, ipak je pravda stigla, jeste spora ali dostižna", rekao je advokat Vasilije Arsić. On je dodao da nijedan dokaz nije ukazivao da je njegov branjenik počinio ratni zločin i da je odbrana na to ukazivala od samog početka. Drugi branilac Zlatana Arsića, advokat Dejan Vasić