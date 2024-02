Zapadu ne odgovara održavanje sednice saveta bezbednosti o pitanju KiM: Milivojević: Ona bi vratila ovo pitanje "na mala vrata"

Diplomata Zoran Milivojević rekao je za RTS da je teško reći da li će doći do rasprave u Savetu bezbednosti o KiM, budući da Zapadu ne odgovara ta sednica na zahtev Srbije.

Milivojević je naveo da bi održavanje potvrdilo argumente Srbije i to pitanje bi se vratilo na "mala vrata" u SB i potvrdilo Rezoluciju 1244. Ipak, on je rekao da je teško reći da li će doći do rasprave u Savetu bezbednosti o KiM, prenosi Kosovo Online. - Zapadu ne odgovara sednica SB UN. Održavanje bi potvrdilo argumente Srbije, i to pitanje bi se vratilo na mala vrata u SB i potvrdilo Rezoluciju 1244 - istakao je Milivojević. Prema njegovom mišljenju, Zapad je