Prevrnuo se automobil kod Surčina, vozač teže povređen

Muškarac star 53 godine zadobio je teške povrede, kada se njegov automobil prevrnuo na obilaznici između Surčina i Batajnice.

Do saobraćajne nesreće je došlo oko 3.40 posle ponoći, na auto-putu kod Surčina, u smeru ka Novom Sadu. Došlo je do prevrtanja automobila, pri čemu je povređen 53-godišnji muškarac, kaže za RTS dr Ivana Stefanović iz Hitne pomoći. On je sa serijskim prelomom rebara prevezen u Urgentni centar. Dr Stefanović kaže da je za Hitnu pomoć u Beogradu tokom noći bilo mnogo posla. Sinoć je oko 20.30 automobil oborio 15-godišnju devojčicu na uglu Dunavske i Dubrovačke ulice.