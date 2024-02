Sutra u Srbiji natprosečno toplo vreme, oprez za srčane bolesnike

Beta pre 1 sat

U Srbiji se sutra očekuje pretežno sunčano i natprosečno toplo vreme uz povremenu umerenu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren jugozapadni i južni vetar koji će na severu Vojvodine i na planinama povremeno biti jak. Očekuje se da će se najniža temperatura kretati od minus jedan do devet stepeni a najviša dnevna od 15 stepeni do 20.

I u Beogradu sutra sunčano i natprosečno toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren, jugozapadni vetar. Najniža temperatura od četiri do devet stepeni a najviša od 18 do 20.

Do kraja ove nedelje očekuje se natprosečno toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 16 do 23 stepeni. U petak i za vikend duvaće umeren vetar koji će u nedelju na jugu Banata, kao i u planinskim predelima povremeno dostizati udare i olujne jačine.

Od petka se takođe očekuje umereno i oblačno vreme a prve padavine lokalnog karaktera očekuju se u subotu i nedelju, dok će tokom naredne nedelje kiša postati učestalija u većini mesta. Od utorka zahlađenje uz prelazak kiše u sneg u planinskim predelima.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za četvrtak 8. februar:

Zadržava se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima, kao i asmatičarima u jutarnjim satima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu umora i pospanosti. Preporučuje se boravak na otvorenom, uz adekvatno odevanje.

(Beta, 02.07.2024)