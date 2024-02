Simptomi i komplikacije malih boginja: Zapaljenje pluća i mozga najčešće posledice, osoba najzaraznija onda kada ni ne zna da je bolesna!

Male boginje, odnosno morbile, jedna su od najzaraznijih virusnih infekcija. One se prenose direktnim kontaktom sa obolelom osobom, putem poljupca, rukovanjem, putem vazduha respiratornim kapljicama koje emituje obolela osoba (kašalj, kijanje) i retko indirektnim putem preko sveže kontaminiranih predmeta.

Posle inkubacije (period od momenta ulaska virusa malih boginja u organizam do manifestacije oboljenja, odnosno pojave tegoba) od 7 do 18 dana, dolazi do: Nabrojani simptomi malih boginja traju 2 do 4 dana, posle čega dolazi do: Obolela osoba je zarazna poslednjeg dana inkubacije (kada je još uvek bez tegoba), 4 dana pre izbijanja ospe i 4 dana nakon izbijanja ospe, objašnjavaju iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. Upravo je to najopasnije, jer osoba širi virus a