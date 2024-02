Boris Beker više nije trener Holgera Runea

Boris Beker je objavio danas da nakon samo pet meseci saradnje neće više biti trener danskom teniseru Holgeru Runeu.

Beker je rekao na društvenoj mreži Iks da nije imao dovojno vremena da radi sa Dancem usred drugih obaveza. „Započeli smo ovo partnerstvo sa početnim ciljem da dođemo do ATP finala krajem prošle godine, ali vremenom sam shvatio da bih morao da budem na raspolaganju Holgeru mnogo više nego što mogu da bi bili uspešni“, napisao je Beker. I would like to inform you that I will step down as the head coach of Holger Rune with immediate effect. We started this