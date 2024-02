U Sokobanji uhapšen muškarac koji je uz pretnju nožem oteo novac iz jednog marketa

Policija u Sokobanji uhapsila meštanina (27) iz ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.

Sumnja se da je on jutros u jednom marketu u Sokobanji, uz pretnju nožem, od zaposlene oteo novac, a potom pobegao. “Efikasnim operativnim radom policija ga je identifikovala i pronašla”, ističe se u saopštenju. Osumnjičenom je, po nalogu tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu. Više vesti iz ovog grada čitajte na posebnom linku.