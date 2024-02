Miroslav Aleksić: Zakletvu nismo polagali pred medijima, već pred građanima Srbije

Jedan od nosilaca liste "Srbija protiv nasilja" Miroslav Aleksić izjavio je za N1 da to što su poslanici opozicije polagali zakletvu u holu Skupštine Srbije bila poruka da to ne žele da urade u istoj prostoriji sa onima koji su "pokrali izbore". "Mi nismo položili zakletvu pred medijima, već pred građanima Srbije, kako mi iz SNP, tako i poslanici iz koalicije NADA", kazao je. Premijerka Ana Brnabić izjavila je na TV Happy da je to što su „poslanici položili