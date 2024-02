Panter: Moramo da pobeđujemo u obe lige i to pod „obavezno”.

Crno-beli sutra dočekuju Bajern u meču 26. kola Evrolige

Košarkaši Partizana će u četvrtak od 20.30 sati u Štark areni dočekati Bajern. Partizan se nalazi na 11. mestu na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i 13 poraza, dok je Bajern na 15. poziciji sa skorom 10/15. Kapiten tima iz Humske, Kevin Panter, je izjavio da očekuje pobedu crno-belih. - Moramo da sutra obavimo naš posao. Zapravo, nevezano za to, koja je utakmica u pitanju do kraja sezone, mi moramo da obavimo naš posao. To je pristup koji ćemo imati... Moramo da