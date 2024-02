Nova erupcija vulkana na islandu: Trese se poluostrvo Rejkjanes

Vulkan na jugozapadu Islanda eruptirao je danas, po drugi put ove godine, objavili su lokalni mediji.

To je je šesta erupcija vulkana na poluostrvu Rejkjanes od 2021. godine. Prethodna erupcija počela je 14. januara i trajala je otprilike dva dana, pri čemu se lava izlila do predgrađa ribarskog grada Grindavik, čijih je skoro 4.000 stanovnika evakuisano, a tom prilikom došlo je do požara u nekim kućama, navodi britanska agencija. (Rojters)