Nastavlja se toplo i sunčano sa natprosečnim temperaturama

U Srbiji danas pretežno sunčano i natprosečno toplo, povremeno uz umerenu oblačnost.

Vetar slab i umeren jugozapadni i južni, na severu Vojvodine, kao i na planinama povremeno i jak. Najniža temperatura od -1 do 9 °C, najviša od 15 do 20 °C. NIŠ: Pretežno sunčano i natprosečno toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. Vetar slab, jugozapadni i južni. Najniža temperatura oko 2 °C, najviša oko 17 °C. Izgledi vremena za naredni period Do kraja ove sedmice natprosečno toplo sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 16 do 23 °S. U petak i za vikend