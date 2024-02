Za Srbiju koja sme da kaže popu pop, bobu bob Vučić: Ponosan na svoju zemlju koja čuva i štiti svoju budućnost (video)

Vanredna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu i Metohiji održana je juče u Njujorku, a našu zemlju predstavljao je predsednik Aleksandar Vučić, koji je danas na svom Instagram nalogu uputio važnu poruku srpskom narodu.

Predsednik Vučić se danas oglasio i na svom profilu na Instagramu i još jednom uputio važnu poruku svima, podelivši deo svog sinoćnog obraćanja. - Ponosan sam na Srbiju, koja sme da se ponaša odgovorno, ozbiljno, koja sme da čuva svoj slobodarski duh, da u lice kaže popu pop, bobu bob, da čuva svoju zemlju i da štiti svoju budućnost - poručio je predsednik Srbije. View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic) Bonus video: 00:58 Aleksandar