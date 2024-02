Zapad je počeo da shvata da je nemoguć strateški poraz Rusije, rekao je ruski lider Vladimir Putin u intervjuu američkom novinaru Takeru Karlsonu.

Kako je rekao, zapadne zemlje su do sada govorile: moramo da postignemo strateški poraz Rusije, poraz na bojnom polju. On je ponovio da je uverenje Zapada da se Rusija može pobediti na bojnom polju – iluzija. „To što su se ukrajinske vlasti povinovale zahtevu ili nagovaranju bivšeg premijera Velike Britanije, Džonson, čini mi se da je to glupo i veoma tužno. Kao što je rekao Arahamija (lider frakcije 'Sluga naroda' u parlamentu Ukrajine David Arahamija) – 'još pre