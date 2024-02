Vučić: Đurić se vraća u Srbiju, verujem da će imati jednu od veoma važnih funkcija u zemlji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je u subotu fotografiju iz Njujorka sa srpskim ambasadorom Markom Đurićem, uz objavu da se Đurić vraća u Srbiju i da veruje da će imati "jednu od veoma važnih funkcija u zemlji".

'Svojevremeno, kada bi se u Pomoravlju Bidža pojavio sa Miloševićem, ljudi su pitali ko je taj koji stoji pored Dobrivoja Budimirovića', naveo je Vučić. 'Tako će, nadam se, jednog dana ljudi da pitaju ko je bio taj što je stajao pored Marka Đurića . Elem, Marko Đurić se vraća u Srbiju i verujem da će obavljati jednu od veoma važnih funkcija u našoj zemlji', najavio je šef države na Instagramu. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić