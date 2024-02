Jezive poslednje reči pilota: Avion se zakucao u automobil na Floridi, pokušao da sleti na auto-put! Objavljen strašan snimak

"Nećemo moći da stignemo do piste. Izgubio sam oba motora", bile su poslednje reči pilota iz aviona koji nije uspeo da dođe do piste. Pilot je najverovatnije pokušao da sleti na autoput na Floridi, ali je tu udario u automobil, nakon čega je usledila ogromna eksplozija. Reč je o privatnom avionu Bombardier Challenger 604, u kome je bilo 5 putnika. Vodi se na firmu "Hop a jet" i proizveden je 2004. godine. View this post on Instagram A post shared by Aviation World