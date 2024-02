"Vuke makro, vidi ga"! Braća panić snimaju uhapšenog druga i govore mu da je makro: Bahati snimci, vređali i žandarmeriju! Video

Za braćom Urošem i Milošem Panićem raspisana je potraga zbog sumnje da su posredovali u lancu prostitucije, a hapšenje su, kako saznajemo, izbegli samo par sati pre policijske akcije.

Zbog posredovanja uhapšen je i njihov prijatelj Vuk Stanković, a na jednom od snimaka sa društvenih mreža čuje se i kako ga braća nazivaju "makroom". Naime, Stanković je, kako se sumnja, vodio stranicu na "Instagramu" gde je reklamirao salone za masažu, a sumnja se da je upravo to bilo paravan za nelegalan posao, prostituciju. - On je na jednom sajtu eksplicitnog sadržaja objavljivao oglase za posao maserki i n udio da devojke mogu da zarade i do 100 evra dnevno -